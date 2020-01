Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit Radfahrer

Sömmerda (ots)

Am Abend des 03.01.20 bog ein 78jähriger Renaultfahrer in Sömmerda von der Frohndorfer Straße nach rechts in die Straße des Friedens ab. Hier übersah er einen 35jährigen Radfahrer, der den Fuß/Radweg nutzte. Der Mann stürzte über die Motorhaube und wurde leicht verletzt. Am Renault entstand ein Sachschaden von etwa 500 EU. Der Radfahrer wurde zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in das Krankenhaus Sömmerda verbracht.

