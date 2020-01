Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fast 1,6 Promille

Landkreis Sömmerda (ots)

Unter Alkoholeinwirkung stand ein 49-jähriger Autofahrer am Donnerstag, als er nachmittags in Kölleda bei einer Verkehrskontrolle angehalten wurde. Das Alkoholmessgerät zeigte knapp 1,6 Promille an. Neben der Sicherstellung seines Führerscheins, erfolgte auch die Blutentnahme im Krankenhaus. Der Autofahrer bekam eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (CD)

