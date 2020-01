Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 80-jährige Radfahrerin schwer verletzt

Sömmerda (ots)

Schwer verletzt wurde eine 80-jährige Fahrradfahrerin am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Rembrandtstraße. Sie wurde von einem 69-jährigen Autofahrer übersehen, der aus einer Ausfahrt gefahren kam und die Rentnerin mit dem Auto erfasste. Die 80-jährige Rentnerin befand sich zum Unfallzeitpunkt auf der Vorfahrtstraße. Sie zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu, so dass sie in das Krankenhaus gebracht werden musste. (CD)

