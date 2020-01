Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Haftbefehl geschnappt

Erfurt (ots)

Die Hinweise eines Zeugen führten Polizeibeamte am späten Donnerstagnachmittag auf die Spur von zwei Männern. Er hatte die Männer vor einer Gaststätte im Erfurter Norden beobachtet. Sie verhielten sich so auffällig, dass er Einbrecher vermutete. Die Polizei konnte die Sache vor Ort schnell klären. Wie sich herausstellte, wohnte einer der Männer in dem Haus und hatte sich lediglich ausgesperrt. Als sie aber die Personalien seines Begleiters überprüften, stellte sich heraus, dass gegen den 39-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Chemnitz vorlag. Da er die Geldstrafe von 700 Euro nicht aufbringen konnte, wurde der Mann noch am gleichen Abend hinter die Gitter eines Thüringer Gefängnisses gebracht. Dort wird er nun für einige Tage seine Strafe absitzen müssen. (CD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell