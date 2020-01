Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kinderwagen in Hausflur angebrannt

Erfurt (ots)

In dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Rosa-Luxemburg-Straße brannte gestern ein abgestellter Kinderwagen. Zum Glück bemerkte ein Zeuge gerade noch rechtzeitig den Brand und konnte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr die Flammen löschen, so dass keine Personen oder weiteren Sachen zu Schaden kamen. Allerdings brannte der Kinderwagen völlig ab und auch im Hausflur entstanden sichtbare Schäden, die bislang noch nicht beziffert werden konnten. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. (CD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell