Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beute ausgespäht

Erfurt (ots)

Ein Dieb kratzte sich offenbar in der Nacht zum Donnerstag in der Blumenstraße die zugefrorenen Scheiben eines Opels frei, um sich ausreichend Sicht in das Auto zu verschaffen. Anschließend schlug er die Seitenscheibe des Firmenwagens ein und bediente sich an mehreren Koffern voller Werkzeug und einem Laptop. Als der Nutzer des Firmenwagens früh ans Auto kam, sah er die Bescherung. Das hochwertige Werkzeug hatte einen Wert von ca. 5.000 Euro. (CD)

