Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermeintlicher Einbrecher

Erfurt (ots)

Einen Einbruch vermutete ein Gartenbesitzer gestern Abend am Erfurter Ringelberg. Er war mit Renovierungsarbeiten an seinem Gartenhäuschen beschäftigt, als er aus dem Haus im Nachbargarten laute Geräusche hörte, die wie heruntergefallenes Eisenwerkzeug klangen. Da erst vor wenigen Tagen dort eingebrochen wurde, wählte er den Notruf der Polizei und teilte den Beamten seine Vermutung mit. Die Beamten gingen den Geräuschen nach und trafen in dem Gartenhaus auf den 35-jährigen Eigentümer. Der Mann war vermutlich genauso erstaunt wie die Beamten, die ihm auf einmal gegenüberstanden. Der Mann hatte fleißig mit seiner Hantelbank trainiert, so dass die schweren Gewichte für die laute Geräuschkulisse gesorgt hatten. (CD)

