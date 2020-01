Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf frischer Tat

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Mittwochabend wurden Passanten in Wenigensömmern Zeugen einer Straftat. Sie beobachteten einen unbekannten Mann, der einen Zigarettenautomaten aufbrach und aus diesem Zigaretten und Bargeld stahl. Als sie ihn an der Flucht hindern wollten, attackierte er sie. Er stieß die 59-jährige Passantin von sich weg und schlug dem 20-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Der Polizei gelang es den flüchtigen Täter im Umfeld des Tatorts zu stellen. Während der Festnahme leistete der 33-jährige, polizeibekannte Mann Widerstand und verletzte dabei eine Polizistin leicht. Bei dem Täter wurden Teile des Beuteguts und Aufbruchswerkzeug aufgefunden und sichergestellt. Am heutigen Tag wurde der Mann dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen den 33-Jährigen wegen des Verdachtes des schweren räuberischen Diebstahls Haftbefehl. (JN)

