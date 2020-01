Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Feuerwerksbatterie in Brand geraten

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein Rauchmelder schlug zum Neujahrsbeginn in einem Mehrfamilienhaus in Walschleben an. Glücklicherweise nahm ein Bewohner kurz nach 01:00 Uhr den Alarm wahr und rief die Feuerwehr. Im Treppenhaus hatte sich Qualm ausgebreitet, der aus dem Keller drang. Dort hatte sich eine abgestellte und bereits abgebrannte Feuerwerksbatterie vermutlich selbst entzündet. Dies führte zu starken Verrußungen im Treppenhaus, so dass ca. 500 Euro Sachschaden an den Wänden des Gebäudes entstand. (CD)

