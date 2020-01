Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autos beschädigt

Landkreis Sömmerda (ots)

Mutwillig wurden über Silvester mehrere Autos beschädigt. In Guthmannshausen zerkratzten Unbekannte von einem Auto großflächig den Fahrzeuglack und stachen Löcher in das Autoblech. Alle drei Scheibenwischer eines Autos knickten Unbekannte in Leubingen um. Durch Feuerwerkskörper wurde in der Friedrich-Ebert-Straße von Sömmerda die Stoßstange eines Pkws beschädigt, die Unbekannte gegen das Auto geworfen hatten. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 3.500 Euro. (CD)

