Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand richtete Gebäudeschaden an

Erfurt (ots)

Schlimmeres konnte heute in den frühen Morgenstunden die Feuerwehr verhindern. Gegen 03:20 Uhr meldeten Anwohner aus Marbach einen Brand vor einem Wohnhaus. Durch das schnelle Handeln der Feuerwehr, konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindert werden. Eine unbekannte Person hatte Gartengeräte vor dem Haus in Brand gesetzt. Die Hausfassade, ein Vordach und ein Rollladen wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Kripo Erfurt kam zur Spurensicherung zum Einsatz. Glücklicherweise wurde durch den Brand niemand verletzt. (JN)

