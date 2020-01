Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tabak und Geld aus Geschäft gestohlen

Erfurt (ots)

Mehrere tausend Euro Bargeld, Tabak und Zigaretten gelangten in die Hände von Einbrechern, die am Silvesterabend in ein Geschäft in der Trommsdorffstraße einbrachen. Vermutlich verschafften sie sich ihren Zugang durch ein Fenster, welches aufgehebelt wurde. Der Wert der gestohlenen Waren wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. (CD)

