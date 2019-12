Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradeigentümer nach vermutlichem Einbruch gesucht

Erfurt (ots)

Der Inspektionsdienst Süd der Erfurter Polizei sucht nach dem Eigentümer eines in der Nacht von Montag zu Dienstag sichergestellten Fahrrades. Beamte kontrollierten gegen 04:15 Uhr einen polizeilich hinlänglich bekannten 35-Jährigen in der Erfurter Innenstadt, der mit einem höherwertigen Fahrrad unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich erhebliche Zweifel, ob der 35-Jährige das Fahrrad tatsächlich rechtmäßig erworben hatte. Die Geschichte, die er hierzu anbot, war mehr als abenteuerlich. Zudem konnten in seinem Rucksack diverse Einbruchswerkzeuge aufgefunden werden, die den Verdacht erst recht nahelegten, dass das Fahrrad aus einem Einbruch stammte. Daher wird der Eigentümer das abgebildeten Fahrrad gesucht und gebeten, sich beim Inspektionsdienst Süd unter der Telefonnummer 0361/74431124 zu melden. Es handelt sich um ein dunkelgrünes Giant Seek 2 mit Schutzblech und batteriebetriebener Beleuchtung. (PH)

