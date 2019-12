Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Über ein Promille

Landkreis Sömmerda (ots)

Über ein Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät am Sonntag bei einem Autofahrer an, der von Polizeibeamten am Stadtring in Sömmerda angehalten wurde. Der 66-Jährige musste seinen Führerschein an die Polizisten abgeben und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er erhielt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eine Anzeige. (CD)

