Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkohol im Spiel

Landkreis Sömmerda (ots)

Unter Alkoholeinwirkung stand eine 59-jährige Autofahrerin am Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Elxleben (Landkreis Sömmerda). Die Autofahrerin hatte hinter einem Kreisverkehr die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Das Auto kam von der Straße ab und landete im Straßengraben. Sie wurde dabei leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurden bei der 59-Jährigen über 1,5 Promille Alkohol in der Atemluft festgestellt. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht und musste sich dort der Blutentnahme unterziehen. An ihrem Auto entstand rund 3.000 Euro Sachschaden. (CD)

