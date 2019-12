Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zerstörungswut

Landkreis Sömmerda (ots)

Zerstörungswut müssen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in Dermsdorf gehabt haben, die über 15 Fensterscheiben von einem Vereinshaus und die Scheiben eines Wohnwagens zerstörten. Der Schaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Am Sonntagmittag stellte man die Sachbeschädigung fest und meldete den Schaden der Polizei. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda, unter der Rufnummer 03634/ 336-0 entgegen.(CD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell