Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vollen Sack mit Schuhen gestohlen

Erfurt (ots)

Ein ganzer Sack voller Schuhe gelangte in die Hände von Dieben, die am vergangenen Wochenende auf einem Parkplatz In der Lutsche in zwei Autos einbrachen. An beiden Autos wurden die Seitenscheiben zerstört und hierbei Sachschaden von rund 800 Euro verursacht. Unter den sechs Paar Schuhen befanden sich Sport- und Absatzschuhe sowie auch Inlineskater, deren Wert auf über 300 Euro geschätzt wird. (CD)

