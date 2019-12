Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autos beschädigt

Erfurt (ots)

Mit weißer Wandfarbe überschütteten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende einen Mercedes Smart, der in der Sofioter Straße parkte. Der Eigentümer stellte Samstagmittag die großflächige Verschmutzung fest, wobei der Sachschaden noch nicht beziffert werden konnte. Auch in der Prager Straße begingen Unbekannte eine Sachbeschädigung. Sie zerstachen am Samstagabend an einem Mitsubishi Space Star alle vier Reifen. (CD)

