Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Personenkontrolle mit Überraschungen

Erfurt (ots)

Im Rahmen einer Präventivkontrolle auf dem frei zugänglichen Gelände einer Schule in der Erfurter Krämpfervorstadt wurden am Sonntagabend fünf Personen kontrolliert. Eine der Personen verströmte einen marihuanaähnlichen Duft, weshalb die Kontrolle des 22-jährigen Erfurters intensiviert wurde. Hierbei fand sich Überraschendes. Neben einem Joint und anderen, für Rauschmittelkonsum typischen Utensilien, fanden sich sechs gefälschte 50-Euro-Scheine im Rucksack des Kontrollierten. Darüber hinaus schien sich der 22-Jährige schon intensiv mit Silvestervorbereitungen befasst zu haben. So hatte er nicht nur 72, in Deutschland verbotene Polenböller in seinem Rucksack aufbewahrt, sondern auch 106 eigenkonfektionierte Böller und 14 eigenkonfektionierte Böller-Bombetten, insgesamt etwa 5 kg Pyrotechnik, mitgeführt.

Den "Sprengmeister" hat sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Sprengsstoffgesetz und wegen Geldfälschung zu verantworten. (StSch)

