Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drogen in der Unterhose - Erfurt, 28.12.2019

Erfurt (ots)

In den frühen Morgenstunden des 28.12.2019 beobachteten Beamte des Inspektionsdienstes Nord im Bereich der Grubenstraße zwei junge Männer, die Möbelteile die Straße entlang trugen. Aufgrund der seltsamen Situation wurden beide kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass die Teile eines Tisches ein Geschenk waren, welche nun eine Wohnung transportiert werden sollten. Die Überprüfung der Personalien der Angehaltenen ergab, dass gegen einen der beiden Männer zwei offene Haftbefehle im mittleren vierstelligen Bereich vorlagen. Der 37-Jährige konnte die Summe nicht aufbringen, weshalb er in eine JVA verbracht werden sollte. Im Rahmen der Durchsuchung vor der Verbringung fanden Beamte in der Unterhose des Mannes Drogen, welche beschlagnahmt wurden. Neben der angetretenen Haftstrafe sieht sich der Mann nun einem Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegenüber. (CF)

