Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlechtes Gewissen überführt Unfallverursacher

Erfurt (ots)

Am Samstagmorgen gegen 03:00 Uhr ereignete sich im Bereich Hohenfelden ein Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Mann kam mit seinem Pkw Ford im Bereich des Sonnenhofes von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Leitplanke sowie einen Baum. Da der Mann den Unfall nicht so schwerwiegend einschätzte fuhr dieser weiter zu seiner Wohnanschrift nach Erfurt. Geplagt von seinem schlechten Gewissen meldete er sich dann gegen 04:40 Uhr bei der Polizei des Inspektionsdienstes Süd und teilte den Unfall mit. Die Beamten suchten den Mann an seiner Wohnanschrift auf. Dabei staunten sie nicht schlecht. An dem Fahrzeug war die komplette Front beschädigt. Wie sich danach herausstellte, stand der Mann unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,55 Promille. In der weiteren Folge wurde der Mann für eine Blutentnahme zur Dienststelle mitgenommen. Den Führerschein des Mannes behielten die Beamten ein und fertigten eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. (SE)

