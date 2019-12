Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tankbetrug in Sömmerda, Erfurter Höhe

Sömmerda (ots)

Am 28.12.2019 gegen 18:40 Uhr tankte eine Frau an einer Tankstelle in Sömmerda ihren grünen Renault Megane sowie einen Kanister für ca 90,-EUR. Nach dem Tankvorgang entfernte sie sich ohne zu bezahlen. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen OF-AK7581 waren als gestohlen gemeldet. Die bisher unbekannte Täterin ist ca. 170 cm - 175 cm groß und hat lange braune Haare. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder zum Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspetion Sömmerda (Tel. 03634 / 3360) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (KS)

