Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verfolgungsfahrt durch Kölleda

Kölleda (ots)

Am 28.12.2019 gegen 00:45 Uhr versuchten Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda in Kölleda einen grauen Nissan Micra ohne Kennzeichen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Fahrzeugführer missachtete die Anhaltesignale und versuchte sich durch Wegfahren der Kontrolle zu unterziehen. Nach einigen Minuten konnte das Fahrzeug in der Bahnhofstraße gestoppt werden. Es stellte sich heraus, dass der Pkw nicht zugelassen und versichert war. Der 25-Jährige Fahrer aus Kölleda stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hatte keinen Führerschein. Durch das Wegfahren vor der Polizei hat der junge Mann sich außerdem wegen §315d StGB "Verbotene Kraftfahrzeugrennen" strafbar gemacht.

