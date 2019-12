Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbelehrbar

Erfurt (ots)

In Erfurt ging am zweiten Weihnachtsfeiertag einer Zivilstreife ein 39-jähriger Autofahrer ins Netz. Der Mann war mit seinem VW Tiguan unterwegs, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem stand er unter Drogeneinfluss. Im Auto wurden die Polizisten fündig, der 39-Jährige hatte eine kleine Menge Betäubungsmittel dabei. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann im vergangenen Jahr bereits mehrere Male in Thüringen und Bayern ohne Führerschein ertappt wurde. Um eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer zu verhindern, wurde sein Auto vorsorglich sichergestellt. Den Mann erwarten nun gleich mehrere Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter berauschenden Mitteln und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. (JN)

