Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrüche in Gartenlauben

Landkreis Sömmerda (ots)

Gleich mehreren Gartenbesitzern wurden die Weihnachtsfeiertage durch Einbrecher verdorben. In Sömmerda hatten Diebe in der Kleingartenanlage "Schäferswiesen" und in der Rohrborner Chaussee zugeschlagen. Auch in Sprötau musste der Besitzer einer Gartenlaube in der Kleingartenanlage "Am Wäldchen" einen Einbruch feststellen. Insgesamt wurden fünf Gartenlauben aufgebrochen. Die Langfinger ließen Werkzeug, Gartengeräte und Campingzubehör im Wert von mindestens 4.000 Euro mitgehen und hinterließen dabei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. (JN)

