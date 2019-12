Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Müllpresse in Vollbrand

Sömmerda (ots)

Am Abend des 23.12.2019 wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in Sömmerda gerufen. An einem Supermarkt in der Mainzer Straße stand eine Müllpresse in Flammen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Allerdings entstand an der Presse erheblicher Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Die Kripo Erfurt kam am Tatort zum Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die am 23.12.2019, gegen 20:30 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Mainzer Straße gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 321645 entgegen. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell