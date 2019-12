Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Parfumdieben

Erfurt (ots)

Am 17.06.2019 betrat am Nachmittag ein Pärchen eine Parfümerie in der Erfurter Innenstadt. Innerhalb kürzester Zeit stahlen sie 23 Parfumflacons "Coco Chanel" im Wert von über 2.300 Euro. Am 22.07.2019 schlug das Pärchen ein weiteres Mal im selben Geschäft zu. Sie stahlen nochmals Parfum im Wert von etwa 300 Euro. Wer kennt das abgebildete Diebespärchen? Wem wurden nach dem 17.06.2019 größere Mengen des gestohlenen Parfums zum Kauf angeboten? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 159798 entgegen. (JN)

