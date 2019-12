Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrer mit Haftbefehl erwischt

Sömmerda (ots)

Einem Radfahrer wurde es am Sonntagabend in Sömmerda zum Verhängnis, dass er ohne Licht unterwegs war. Polizeibeamte waren so auf ihn aufmerksam geworden. Daraufhin wurde er einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte es sich heraus, dass der Mann mit Haftbefehl gesucht wird. Die Fahrt war für ihn somit beendet und er wurde festgenommen. (FR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell