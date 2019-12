Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nächtliche Unfallfahrt

Erfurt (ots)

In den Mittagsstunden des zweiten Weihnachtsfeiertages stellte ein Bürger in Erfurt, im Bereich des Grenzweges, fest, dass mehrere Garagen im dortigen Garagenkomplex beschädigt waren. Vor Ort deutete alles darauf hin, dass ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Rangieren, drei Garagentore, das Mauerwerk der Garagen sowie ein Fahrzeug, welches in einer der Garagen abgestellt war, beschädigte. Konkrete Hinweise auf einen Verursacher gab es zunächst nicht. Noch am selben Tag konnte jedoch der Verursacher bekannt gemacht werden. Der erst 17-jährige Unfallfahrer stellte sich am Tag nach der Tat reumütig bei der Polizei. Dieser gab ehrlich an, dass er ein Fahrzeug in der Nacht aus der Garage fahren wollte, um es zu wenden. Hierbei verlor der Jugendliche die Kontrolle über das Fahrzeug und verursachte so mehrere Unfallschäden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Den Jugendlichen erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Das genutzte Fahrzeug hatte zudem keinen gültigen Versicherungsschutz. Hoch anrechnen muss man dem Jugendlichen dennoch, dass er sich zeitnah selbst bei der Polizei meldete. (FW)

