Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sachbeschädigungen am Weihnachtsmorgen - Zeugenaufruf

Erfurt (ots)

Wenig Weihnachtsfrieden verbreitete in den Morgenstunden des 25.12.2019 eine Personengruppe, welche in Erfurt im Bereich der Johannesstraße zwischen 05:10 Uhr und 05:25 Uhr mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigte. Unter anderem wurden durch Personen aus der vermutlich sieben- bis achtköpfigen Gruppe Mülltonnen auf Fahrzeuge geworfen, Außenspiegel abgetreten und Windschutzscheiben beschädigt. Nach Hinweis eines aufmerksamen Bürgers erfolgte die sofortig eingeleitete Fahndung nach der Gruppierung. Trotz dessen konnte diese unerkannt, vermutlich in Richtung Anger, flüchten. Die Schadenshöhe an den Fahrzeugen kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (FW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell