Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Postdieb

Erfurt (ots)

In den Mittagstunden des 24.12.2019 wurde ein Anwohner im Erfurter Kleinvenedig auf eine männliche Person aufmerksam, die lieblos eine Vielzahl scheinbar fremder Briefen öffnete. Vor Eintreffen der Polizei war der junge Mann jedoch ohne "seine" Post in unbekannte Richtung davon gegangen. Bei dem zurückgelassenen Papierhaufen handelte es sich teils um Weihnachtspost, die von dem Unbekannten zunächst aus einem Zustellfahrzeug der Deutschen Post entwendet und anschließend geöffnet wurde, um das darin verschickte Bargeld zu stehlen. Im Gegensatz zu ihm werden die tatsächlichen Adressaten in der Auenstraße leer ausgehen. Diese gutgemeinten Geldzuwendungen sollten daher, nicht nur zur Weihnachtszeit, auf anderem Weg versendet werden. (JE)

