Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 15-Jähriger leicht verletzt

Erfurt (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 15-jähriger Fahrradfahrer am Samstag bei einem Verkehrsunfall im Stadtgebiet von Erfurt zugezogen. Der Jugendliche fuhr gemeinsam in einer Gruppe von Radfahrern auf der Gustav-Freytag-Straße, als ihm in einer Kurve eine Autofahrerin entgegenkam. Die 61-jährige Seat-Fahrerin fuhr vermutlich zu weit auf die Gegenfahrbahn, so dass es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Radfahrer kam. Die nachfolgenden Radfahrer konnten glücklicherweise noch rechtzeitig ausweichen. Der 15-Jährige musste in die Klinik gebracht werden. (CD)

