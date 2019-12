Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Jugendlicher entledigte sich Drogen

Erfurt (ots)

Ein Jugendlicher suchte am Samstagabend schnell das Weite, als Polizisten ihn kontrollieren wollten. Er rannte vor den Polizisten weg, die daraufhin zu Fuß die Verfolgung nach ihm aufnahmen. Hierbei entledigte er sich eines Tütchens, welches vor den Augen der Beamten in einem Gebüsch landete. Nach kurzer Verfolgung konnte der 17-Jährige gestellt werden. Ein Blick in das weggeworfene Tütchen reichte aus, um festzustellen, dass es sich hierbei um Drogen handelte. Insgesamt wurden elf Gramm Marihuana sichergestellt. Gegen den Jugendlichen wurde eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. (CD)

