Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kleintransporter in Buttstädt explodiert

Landkreis Sömmerda (ots)

Den Notruf der Rettungsleitstelle wählte heute Morgen ein Anwohner aus Buttstädt. Er hatte kurz nach 04:00 Uhr eine laute Explosion von der Straße her wahrgenommen. Dort stellte er einen völlig beschädigten parkenden VW Kleintransporter fest. Daraufhin kamen die Feuerwehr und Polizei zum Einsatz. Vorsorglich wurde der Bereich weiträumig abgesperrt. Die Kripo nahm die Untersuchungen am Tatort auf, auch Spezialkräfte des Landeskriminalamtes kamen zum Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge war es im Fahrzeug zur Explosion gekommen. Die Ermittlungen hierzu sind noch nicht abgeschlossen. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang möglicherweise Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Kripo Erfurt, unter Tel. 0361/ 7443-1465 oder die Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0.(CD)

