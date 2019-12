Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 37-Jähriger nach Brand verstorben

Erfurt (ots)

Der am 13.12.2019 bei einem Brand in Erfurt schwer verletzte 37-jährige Hausbewohner verstarb infolge seiner schweren Verletzungen. Der Mann hatte sich nach dem Brand in seiner Wohnung in der Rembrandtstraße zunächst auf das Dach gerettet, wo er später durch die Feuerwehr mit einer Drehleiter geborgen werden konnte. Ein Rettungshubschrauber verbrachte den Mann in eine Spezialklinik, wo er am Freitag seinen schweren Verletzungen erlag. (CD)

