Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vogelvoliere abgebrannt

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein technischer Defekt an einem Heizlüfter war vermutlich die Ursache für den Brand einer Vogelvoliere in Weißensee. Ein Zeuge stellte den Brand am frühen Sonntagmorgen im Bereich einer Kleingartenanlage fest und rief daraufhin bei der Rettungsleitstelle an. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte den Brand. In der Außenvoliere befanden sich vier Kanarienvögel und vier Sonnensittiche, die durch den Brand verendeten. Der Heizlüfter sollte dem Beheizen der Voliere dienen. Der Sachschaden wurde auf ca. 5.000 Euro geschätzt. (CD)

