Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigaretten und Geld verschwunden

Landkreis Sömmerda (ots)

Diebe machten sich an einem Zigarettenautomaten in Weißensee zu schaffen. Die Unbekannten knackten den Automaten und gelangten an Zigarettenschachteln unterschiedlichster Marken im Wert von über 1000 EUR. Auch Bargeld ließen die Langfinger mitgehen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 EUR. (JS)

