Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autos demoliert

Erfurt (ots)

Mehrere Autos im Stadtgebiet von Erfurt wurden in der vergangenen Nacht von Unbekannten beschädigt. In der Bergstraße wurden von mehreren Fahrzeugen die Reifen zerstochen. Bei einem Pkw wurde die Frontscheibe eingeschlagen. Auch in der Leopoldstraße wurde bei einem Auto ein Reifen zerstochen. Wie hoch der Schaden an den demolierten Autos ist, kann aktuell noch nicht gesagt werden. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell