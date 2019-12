Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hinter Gittern

Erfurt (ots)

Ein 33-Jähriger wurde heute gegen 08.30 Uhr dabei beobachtet, wie er versuchte in ein Wohnhaus in der Ernst-Schneller-Straße einzubrechen. Der Zeuge informierte die Polizei und aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte der polizeibekannte Einbrecher in unmittelbarer Nähe festgenommen werden. Er wurde heute Mittag dem Haftrichter vorgeführt und verbringt das Weihnachtsfest nun hinter Gittern. (JS)

