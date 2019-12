Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei auf einen Streich

Erfurt (ots)

Gestern Nacht prüften Polizeibeamte in der Erfurter Innenstadt eine Adresse. Vor dem Wohnhaus stellten sie eine 33-Jährige fest. Bei der Kontrolle fanden sie bei ihr eine Kleinstmenge Drogen auf. In dem Haus trafen sie auf einen 31-Jährigen. Der Mann wurde per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Erfurt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gesucht. Er wurde vorläufig festgenommen. Da eine Wohnungstür offen stand und so Rauschgift auf einem Tisch entdeckt wurde, durchsuchten die Beamten schließlich noch die Wohnung einer 53-Jährigen. Ein Rauschgiftspürhund wurde eingesetzt und so fanden die Polizisten noch mehr Betäubungsmittel. Insgesamt stellten sie über 130 Ecstasy Tabletten, Haschisch, Marihuana und Amphetamin sicher. Da der 31-Jährige die knapp 3000 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Wohnungsinhaberin wurde ebenfalls ins Gefängnis eingeliefert. Nicht zum ersten Mal verbringt die 53-Jährige die Feiertage hinter schwedischen Gardinen. (JS)

