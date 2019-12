Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Häuser mit Farbe besprüht

Erfurt (ots)

Erheblichen Sachschaden verursachten unbekannte Sprayer am Mittwoch in der Wilhelm-Külz-Straße. Die Täter sprühten zehn Häuser, u.a. auch Geschäfte, mit weißer und pinker Farbe an. Der Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Die Täter müssen zwischen 07:00 und 08:30 Uhr zugeschlagen haben. Wer hat möglicherweise die Täter gesehen und kann Angaben zu diesen machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt Süd, Tel. 0361/ 7443-0, unter Angabe der Vorgangsnummer 317186 entgegen. (CD)

