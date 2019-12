Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 7-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Erfurt (ots)

Leicht verletzt wurde ein 7-jähriges Mädchen am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall am Juri-Gagarin-Ring. Sie befand sich als Mitfahrerin in einem Renault, als der 54-jährige Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen einen parkenden Ford prallte. Die Ergebnisse beim Alkohol- und Drogentest erhärteten den Verdacht, dass der Renault-Fahrer im Rauschzustand den Unfall verursacht hatte. Das Mädchen wurde aufgrund der Verletzungen in die Klinik gebracht. Der 54-jährige Autofahrer musste sich der Blutentnahme unterziehen. An beiden Autos entstand Sachschaden. (CD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell