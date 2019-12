Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebesbeute in Garagen entdeckt

Sömmerda (ots)

Einen Zufallsfund machten die Beamten der Polizeiinspektion Sömmerda gestern in einem Garagenkomplex in der Käthe-Kollwitz-Straße. Sie wurden wegen eines Einbruchs dorthin gerufen. Der geschädigte Garagenbesitzer fand seine Garage am Vormittag aufgebrochen vor. Offenbar fehlte aus dem Gelass zwar nichts, aber es standen auf einmal Gegenstände darin, die nicht ihm gehörten. Die Polizisten schauten sich näher das Umfeld an und stießen dabei auf zwei weitere Garagen, die offen standen. In einer der Garagen lackierte ein 35-jähriger Mann gerade einen Fahrradrahmen um. Die Abfrage der Rahmennummer ergab einen Treffer auf der Fahndungsliste. In der Garage standen noch weitere zahlreiche Fahrradrahmen, Fahrradteile und auch der Rahmen eines Simson-Mopeds. Die Nummern der Rahmen waren manipuliert. Beim Blick in die andere Garage entdeckten die Beamten einen Mitsubishi Spacestar, der seit März in Fahndung stand. Das Auto und auch die anderen aufgefundenen Teile wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern noch an. (CD)

