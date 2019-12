Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verfolgungsfahrt endete auf Feld

Erfurt (ots)

Eine Verfolgungsfahrt lieferte sich in der vergangenen Nacht ein junger Autofahrer mit der Polizei. Er sollte gegen Mitternacht in Stotternheim kontrolliert werden, da sich an seinem Auto keine Kennzeichen befanden. Der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale der Polizei und flüchtete. Er schaltete das Fahrzeuglicht aus und fuhr mit extrem hoher Geschwindigkeit in der Dunkelheit davon. Er versuchte in einen Feldweg abzubiegen um den Funkstreifenwagen abzuhängen. Das Manöver lief allerdings schief. Der Wagen drehte sich und landete direkt auf einem Feld. Der 26-Jährige Fahrer und seine zwei Mitfahrer blieben unverletzt. Dem Fahrer steht nun reichlich Ärger bevor. Die Polizei ermittelt gegen ihn nun wegen mehrerer Straftaten. (CD)

