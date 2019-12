LPI-EF: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Landespolizeiinspektion Erfurt

Zwei Autos waren am Dienstagmorgen in Weißensee in einen Verkehrsunfall verwickelt. Ein 56-jähriger Peugeot-Fahrer wollte auf der Straußfurter Straße nach links abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Suzuki, so dass beide Autos zusammenprallten. Der 61-jährige Suzuki-Fahrer erlitt schwere Verletzungen, der 56-jährige Peugeot-Fahrer wurde leicht verletzt. An beiden Autos entstand hoher Sachschaden, der auf insgesamt 16.500 Euro geschätzt wird. Beide Fahrer wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße 86 musste für eine knappe Stunde voll gesperrt werden. (CD)

