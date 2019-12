Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto überschlagen - Fahrer verletzt

Erfurt (ots)

Bei Elxleben hat ein Autofahrer am Dienstagnachmittag die Kontrolle über seinen Wagen verloren und dabei einen Verkehrsunfall verursacht. Der 55-jährige Mercedes-Fahrer kam nach dem Ortsausgang von der Straße ab, so dass sich das Auto im Straßengraben überschlug und an einem Zaun landete. Der Autofahrer konnte sich selbst aus seinem Wagen befreien, er kam mit leichten Verletzungen davon. Er wurde in die Klinik gebracht, sein Auto musste geborgen werden. (CD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell