Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trotz "Rot" gefahren

Erfurt (ots)

Drei auf "Rot" geschaltete Ampeln hat eine Fahrradfahrerin am Dienstag im Bereich der Stauffenbergallee völlig ignoriert. Sie fuhr obendrein in Schlangenlinien. Daraufhin wurde sie angehalten und kontrolliert. Das Ergebnis der Alkoholmessung überraschte die Polizisten nicht. Das Messgerät zeigte über 1,6 Promille an. Die 20-Jährige musste zur Blutentnahme mit auf die Polizeidienststelle kommen und bekam eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (CD)

