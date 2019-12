Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrrad samt Anhänger vor Schule verschwunden

Erfurt (ots)

Ohne Skrupel ging ein Dieb am Dienstag vor einer Schule in der Vilniuser Straße ans Werk. Er stahl ein Fahrrad mit Kinderanhänger. Der Besitzer hatte das Gespann morgens extra zweifach gesichert an einem Treppengeländer angeschlossen. Als er am Nachmittag zurückkam, lagen nur noch die durchtrennten Schlösser da. Die Polizei leitete die Fahndung nach dem schwarzen Fahrrad und Anhänger im Wert von rund 1.500 Euro ein. (CD)

