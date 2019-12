Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reichlich Beute

Erfurt (ots)

Große Beute machten Einbrecher in dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Ludwigstraße. Die Täter brachen sieben Kellerboxen auf und gelangten so an zwei Bohrmaschinen, zwei Mountainbikes und ein Rennrad im Gesamtwert von fast 2.000 Euro. Vermutlich brachen die Täter zu Wochenbeginn unbemerkt in das Haus ein. (CD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell