Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Cross Maschine nach Diebstahl sichergestellt

Sömmerda (ots)

Die Beamten der Polizeiinspektion Sömmerda konnten am Montag ein in Fahndung stehendes Motorrad sicherstellen. Den Hinweis hatten die Polizisten von einer Zeugin erhalten, die das Cross Motorrad im Bereich der Kleingartenanlage an der Unstrut, nahe der B176 herumfahren sah. Offenbar flüchtete der Fahrer dann zu Fuß und ließ das Motorrad zurück. Die Beamten stellten bei der Überprüfung fest, dass das Gefährt seit November in Fahndung stand, nachdem es in Kindelbrück gestohlen wurde. Die Ermittlungen zu dem unbekannten Fahrer dauern noch an. (CD)

